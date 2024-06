Mac Mini con M2 torna al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

Il Mac Mini con chip M2 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico sullo store. Grazie all’offerta in corso, infatti, il computer di Apple è ora disponibile con un prezzo scontato di 549 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, pagando con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Mac Mini con M2: nuovo minimo su Amazon

Il Mac Mini è il computer desktop “pronto all’uso” da prendere oggi. Tra le specifiche c’è l’ottimo chip M2 che garantisce prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Il computer è dotato di sistema operativo macOS e di una dotazione completa di porte. Considerando il prezzo a cui viene proposto, il Mac Mini è oggi un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo computer da scrivania, per lo studio, il tempo libero e il lavoro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mac Mini con M2 al prezzo scontato di 549 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. In sconto c’è anche la versione da 512 GB di SSD che può essere acquistata al prezzo di 799 euro.