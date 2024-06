Mac mini (2023) con M2: bastano 579€ per farlo TUO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di fascia alta e non sapete cosa acquistare, vi proponiamo l’ottimo Mac mini (2023) che costa soltanto 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle promozioni del giorno. Questo è un PC veramente assurdo, incredibile sotto tutti i punti di vista. Anche se è un PC desktop, è piccolo e discreto e sta benissimo in qualsiasi ambiente domestico. Va bene per tutti gli utilizzi: si può usare per fare video editing, post produzione fotografica e grafica, lavori di illustrazione o di amministrazione, produzione di musica o programmazione. Non di meno è ottimo anche per gli studenti visto che costa poco ma offre tanto e si può usare per fare ricerche, scrivere la tesi e non solo. Cosa aspettate? Il modello in questione ha il processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da 256 GB.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un PC desktop veramente eccelso; ha un design minimal ed elegante, un corpo in alluminio con tante porte sulla back cover, ha le ventole così lo potrete usare anche per fare montaggio video con DaVinci Resolve, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro e non solo. In confezione troverete solo il device e il cavo di alimentazione, le altre periferiche dovrete acquistarle voi in separata sede, scegliendo quelle a voi più congeniali.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fatelo vostro adesso, costa poco ma offre tanto. Il Mac mini (2023) è un super best buy.