L'Unione Europea approva l'USB-C come standard universale

In queste ore, la commissione per la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo ha approvato la famigerata proposta che sta facendo il giro del web in queste ore; da tempo infatti, si sta cercando di far adottare a tutti i produttori lo standard USB Type C come standard per la ricarica dei device venduti in Europa.

Da Bruxelles sono arrivati ad una conclusione in merito; fra Lightning (Apple), microUSB e USB Type C, gli utenti devono avere sempre una miriade di cavi in casa e nel proprio zaino. Il comitato vuole far approvare uno standard unico per tutti i gadget tech: telefoni, tablet, cuffie, console, speaker e via dicendo. Solo i wearable di piccole dimensioni avranno altri standard e non saranno colpiti da questa norma. Riuscirà la commissione a far cambiare idea ad Apple?

USB C come standard unico: ci siamo quasi

Intanto bisogna fare in modo di creare una legge ad hoc; diverrà ufficiale a partire dal prossimo maggio, ma ci vorrà del tempo per farla entrare in vigore (non prima del 2024, pare). Inoltre, ci sarà uno standard di ricarica wireless unico all’interno della UE entro il 2026.

Cosa potrebbe comportare uno standard di ricarica universale? Semplice: i consumatori non dovranno acquistare nuovi cavi o charger ogni qualvolta che compreranno un prodotto next-gen. Il problema è semplice poi: i rifiuti elettronici spesso sono tanti. Si stima una cifra fra 11 e 13 mila tonnellate. Con la ricarica unica, si potranno risparmiare – globalmente in Europa – oltre 25o milioni di euro su base annua.

Inoltre, molti membri del congresso vorrebbero un’etichetta chiara sulla scatola dei prodotti in merito alla potenza di ricarica dei singoli apparati. Infine, bisognerà creare una rete di caricatori wireless unico entro il 2026.

Voi cosa ne pensate? Siete favorevoli a questa proposta o preferite la frammentazione che vi è attualmente (Lightning, microUSB e USB C)? Fateci sapere le vostre impressioni in merito.