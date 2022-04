Apple: in arrivo un caricatore Dual USB C da 35W?

Secondo quanto si apprende, Apple potrebbe presto commercializzare una nuova versione del suo caricatore da muro USB-C con un notevole upgrade. Un documento di supporto pubblicato sul sito Web dell'azienda e osservato dal sito di 9to5Mac rivela che la società sta lavorando a un nuovo caricatore con doppia porta USB-C da ben 35 W.

Cosa sappiamo del primo alimentatore Dual USB C da 35W di Apple?

Non è chiaro quando la mela intende rilasciare questo accessorio ed è anche plausibile che sia stato cancellato del tutto. In realtà, però, il documento di supporto, chiarisce che l'accessorio è nell'ordine delle cose:

Usa l'alimentatore Apple con doppia porta USB-C da 35 W e un cavo USB-C (non incluso) per caricare il tuo dispositivo. Collegare un cavo USB-C a una delle porte dell'adattatore di alimentazione, estendere i poli elettrici (se necessario), quindi collegare saldamente l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile per la disconnessione. Collega l'altra estremità del cavo al tuo dispositivo.

Il documento è stato rimosso subito dopo essere stato pubblicato (probabilmente per errore). C'è da dire che 35 W di potenza sarebbero sufficienti per caricare più telefoni, orologi, tablet e via dicendo.

L'accessorio potrebbe supportare anche la tecnologia USB-C Power Delivery, secondo il documento:

Ingresso: 100–240 V/1,0 A;

(USB PD) Uscita 1 o 2: 5 V CC/3 A;

9 V CC/3 A;

15 V CC/2,33 A;

20 V CC/1,75 A.

Ancora una volta, non sappiamo quando (o se) Apple prevede di rilasciare questo accessorio. Abbiamo letto più volte che la mela sta cercando di espandere la sua gamma di charger da muro, soprattutto grazie alla tecnologia GaN. Questo adattatore potrebbe essere il primo alimentatore GaN dell'azienda.

Anche il Digitimes ha riferito l'anno scorso che l'OEM di Cupertino stava sviluppando nuovi caricabatterie a nitruro di gallio con connettività USB-C.

Si dice anche che l'azienda potrebbe rilasciare il caricatore Dual USB-C insieme ad una versione aggiornata del MagSafe Duo.