Luci di Natale SMART con i LED Govee in offerta su Amazon (-25%)

C’è una bella offerta che profuma di Natale su Amazon e riguarda proprio delle luci natalizie Smart del marchio Govee, che puoi acquistare con uno sconto del 25%. Come funziona? Devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina, proprio sotto al prezzo del prodotto, per pagarle circa 82 euro invece di 109,99, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Luci di natale Smart Govee: un tripudio di colori

Con queste luci avrai il potere di creare un’atmosfera festiva unica e personalizzata per il periodo più bello dell’anno. La tecnologia avanzata Govee Uni-IC Control ti darà modo di regolare individualmente ogni LED per offrire infinite combinazioni di colori e creare effetti luminosi spettacolari, tra 16 milioni di tonalità.

Luci belle da vedere, ma anche interattive grazie alle loro modalità di gioco e alla sincronizzazione musicale che puoi sfruttare per associarle alle canzoni di Natale più amate. Le luci sono in grado di reagire al suono circostante tramite il microfono integrato, adattandosi così al ritmo della musica.

Se vuoi utilizzarle per gli esterni nessun problema, dato che sono impermeabili IP65 e progettate per resistere a temperature rigide fino a -20°C con una durata garantita fino a 20.000 ore.

Le 125 modalità di scena preimpostate saranno poi utili per utilizzarle anche in altre occasioni, come compleanni o halloween dell’anno prossimo. La chicca finale? La compatibilità con Alexa per rendere ancora tutto più pratico e divertente.

Queste luci di natale Smart di Govee sono il perfetto mix tra stile, innovazione e durata per le tue feste: applica il coupon sconto e acquistale a 82 euro invece di 109,99.