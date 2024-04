Luce solare LED da esterno a 14,59€: lo SCONTO Amazon del 42% è un REGALO

Per illuminare il giardino, o comunque l’esterno della tua casa, questa luce solare LED è semplicemente perfetta. Oggi su Amazon puoi acquistarla con il 42% di sconto a soli 14,59 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Risparmi sull’acquisto e anche sulla bolletta elettrica dato che la luce si ricarica semplicemente sfruttando i raggi solari.

Questa luce solare è dotata di un pannello solare in silicio monocristallino di qualità superiore n grado di convertire l’energia solare in modo più efficiente rispetto ad altre soluzioni sul mercato. Traducendo in dati effettivi: maggiore efficienza di ricarica e un tempo di illuminazione più lungo, con 8-12 ore di illuminazione con una sola carica.

Le 122 luci LED ad alta potenza offrono un’illuminazione fortissima e la capacità di illuminare un angolo di 270 gradi così da avere una copertura ottimale dell’area circostante. Il sensore di movimento PIR integrato permette di rilevare facilmente e con una maggiore precisione persone, animali o veicoli, fornendo una sicurezza aggiuntiva alla tua proprietà.

Puoi sfruttare tre diverse modalità di illuminazione a seconda delle tue esigenze: modalità sensore di movimento, modalità di illuminazione continua e modalità combinata. Infine, la resistenza alle intemperie con grado di impermeabilità IP65 e costruzione in ABS premium, la rende adatta a qualsiasi condizione meteorologica estrema, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

Insomma, una soluzione completa e affidabile per l’illuminazione esterna: completa l’ordine con il 42% di sconto e pagala soltanto 14,59 euro.