Luce e gas, occhio alle truffe! Ecco come difendersi in 5 mosse

Le truffe luce e gas sono sempre più diffuse. Operatori telefonici senza scrupoli contattano chiunque e sfruttano ogni mezzo per chiudere un contratto. Spesso i metodi sono ai limiti della legalità e alcune volte sono proprio illegali. Purtroppo però, una volta che un contratto viene attivato ci vuole tempo per annullarlo attivandone un altro.

Questo i call center lo sanno bene. Ecco perché mettono in campo strategie insidiose che spingono l’utente a farsi convincere dalle loro motivazioni. Chiamando a tutte le ore del giorno, propongono offerte allettanti che in realtà non lo sono. Inoltre, a volte si fingono dipendenti di fornitori importanti inventando futuri aumenti e proponendo presunte alternative.

Per questo è sempre necessario stare sull’attenti per non cadere nella trappola delle recenti truffe di luce e gas. Come puoi farlo? Vediamo come puoi difenderti in 5 mosse da questi pericolosissimi raggiri e così evitare di concludere contratti svantaggiosi o di trovarti con forniture inaspettate.

Luce e Gas: come difenderti dalle truffe in 5 mosse

Le tariffe di luce e gas sono sempre le più insidiose e proposte di risparmio possono nascondere delle pericolose truffe. Pensando di risparmiare potresti trovarti in realtà a pagare di più. Oppure, in alcuni casi, molti utenti si sono trovati con contratti attivi senza mai averli attivati realmente. Ecco come in 5 mosse puoi difenderti.