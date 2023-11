L'SSD Portatile e Indistruttibile di Samsung CROLLA con uno SCONTO del -39%!

Il Samsung T7 Shield è un SSD esterno portatile che offre prestazioni affidabili e capacità di archiviazione generose. Attualmente in offerta su Amazon a soli 129,00€ anziché 209,99€, questo dispositivo rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di archiviazione esterna di alta qualità a un prezzo conveniente.

Samsung T7 Shield: tutte le caratteristiche dell’SSD

Una delle caratteristiche distintive di questo SSD è la sua capacità di archiviazione di 2 terabyte (2T). Questo ampio spazio consente di memorizzare una grande quantità di dati, tra cui documenti, foto, video e molto altro ancora. È l’opzione ideale per coloro che necessitano di una capacità di archiviazione considerevole, garantendo al contempo velocità e affidabilità.

La connettività USB 3.2 Gen 2 consente un trasferimento dati veloce e efficiente, raggiungendo una velocità di 10 Gbps. Ciò significa che è possibile spostare file di grandi dimensioni in tempi rapidi, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro e l’esperienza complessiva di utilizzo.

Il design elegante e portatile del Samsung T7 Shield facilita il trasporto e l’utilizzo in movimento. Il colore nero conferisce un aspetto moderno ed elegante, mentre le dimensioni compatte rendono questo SSD una soluzione pratica per chiunque abbia bisogno di portare i propri dati ovunque vada.

L’SSD è dotato di una protezione avanzata denominata Shield. Questa caratteristica contribuisce a garantire la sicurezza dei dati, proteggendo il dispositivo da eventuali minacce esterne o accessi non autorizzati. La sicurezza dei dati è una priorità, e il Samsung T7 Shield offre una tranquillità aggiuntiva in questo contesto.

Inoltre, il dispositivo è progettato per essere resistente agli urti, contribuendo a proteggere i dati da eventuali danni fisici. Questa resistenza è particolarmente utile per coloro che utilizzano l’SSD in movimento o in ambienti più impegnativi.

L’offerta attuale su Amazon, con uno sconto significativo a soli 129,00€, rende questo SSD esterno portatile di Samsung un’opzione ancora più attraente per chi cerca una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente. Il Samsung T7 Shield è un SSD esterno che unisce capacità generose, prestazioni veloci e sicurezza avanzata, il tutto racchiuso in un design elegante e portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.