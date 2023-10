L'SSD di Samsung protagonista di uno sconto imperdibile! (velocità strabilianti e 1TB di spazio)

Questa offerta su Amazon è davvero imperdibile. L’SSD Samsung T7 da 1 TB è disponibile a soli 89,00€, consentendoti di risparmiare un notevole 30,99€ rispetto al suo prezzo di listino di 119,99€.

Questo SSD da 1TB di Samsung è super-veloce!

Questo disco rigido esterno è una scelta eccellente per chi cerca spazio di archiviazione affidabile e prestazioni superiori. È dotato di una capacità di 1 TB, che ti offre abbondante spazio per conservare foto, video, documenti e molto altro. Inoltre, la sua interfaccia USB 3.2 Gen 2 garantisce trasferimenti veloci ed efficienti dei tuoi dati.

Ma la vera potenza del Samsung T7 risiede nelle sue velocità di lettura e scrittura impressionanti, raggiungendo rispettivamente fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s. Ciò significa che potrai trasferire i tuoi file in un battito di ciglia. E nonostante le sue prestazioni elevate, il Samsung T7 è incredibilmente compatto, con dimensioni di 110,5 x 57,3 x 10,5 mm e un peso di soli 58 grammi, il che lo rende estremamente portatile.

Un altro punto di forza è la sua resistenza agli urti e alle cadute, che lo protegge da danni accidentali quando sei in movimento.

Il Samsung T7 è una soluzione affidabile e performante per le tue esigenze di archiviazione esterna. Grazie alla tecnologia di archiviazione flash NVMe, puoi aspettarti velocità eccezionali e affidabilità. Non perdere questa straordinaria opportunità! Acquista subito su Amazon e scopri quanto sia facile migliorare la tua esperienza di archiviazione.

