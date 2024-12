L'ottimo Lenovo Tab M11 da 128GB con penna digitale oggi è tuo a 159€

Se vuoi portarti a casa un tablet economico di qualità allora non perdere assolutamente questa promozione che sto per segnalarti. Grazie all’ultimo giorno di Black Friday di Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab M11 da 128GB a soli 159 euro, invece che 229 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 31% che in dunque in questo momento ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Siamo di fronte a un tablet che ha una rapporto qualità prezzo davvero eccezionale. Possiede uno schermo bello grande da 11 pollici e la penna digitale professionale per scrivere e disegnare.

Lenovo Tab M11 è il perfetto compromesso per spendere poco

Nonostante Lenovo Tab M11 nasce come tablet economico si presenta con delle ottime prestazioni e, soprattutto a questo prezzo, è da prendere al volo. Gode del processore MediaTek Helio G88 supportato da 4 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti. Inoltre possiede il sistema operativo Android 13 che risulta fluido e veloce. E con i suoi 128 GB di memoria interna potrai archiviare quello che vuoi senza problemi e volendo potrai espanderla fino a 1 TB grazie una scheda microSD.

Ha una scocca in alluminio e un design estremamente leggero con spessore di soli 7,55 mm e un peso di 465 grammi. Vanta un bellissimo display da 11 pollici con una risoluzione FHD+ 1920 x 1200 e pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. La Tab Pen che trovi inclusa è sensibile alla pressione e all’inclinazione e ti permetterà di scrivere e disegnare proprio come su un foglio di carta.

Questa è assolutamente una di quelle promozioni da non perdere e dato che durerà poco devi essere veloce. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 da 128GB a soli 159 euro, invece che 229 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.