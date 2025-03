Lol 5, quando esce e dove vedere la nuova stagione: tutto ciò che devi sapere

Cresce l’attesa per la quinta edizione di Lol (Chi ride è fuori), comedy show di successo nato durante la pandemia e diventando ormai un appuntamento fisso per gli amanti del genere.

Lol 5 uscirà il 27 marzo su Prime Video con i primi cinque episodi, mentre la sesta puntata, che decreterà il vincitore, andrà in onda il 3 aprile.

Lol 5: presentatori, comici e regole

La formula di Lol resta invariata: sei ore di gara in cui i partecipanti devono resistere alle risate. Al primo sgarro, scatta un cartellino giallo di ammonizione; al secondo, il rosso che porta inevitabilmente all’eliminazione. L’ultimo comico a mantenere il sangue freddo vince, portando a casa 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Ricordiamo che tra i vincitori delle passate edizioni spiccano i nomi di Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo e Giorgio Panariello.

La quinta stagione di Lol vede in gara un mix di volti noti e nuovi talenti, tra cui Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, già vincitore della seconda stagione dello spin-off Lol Talent Show (Chi fa ridere è dentro). Proprio quest’ultimo rappresenta una delle novità introdotte dalla scorsa edizione: un talent parallelo che scova i comici emergenti, i quali saranno poi chiamati a confrontarsi con i professionisti.

In Lol 5 c’è però un altro cambiamento da sottolineare per quanto riguarda la control room, con Alessandro Siani e Angelo Pintus nei panni di arbitri e co-conduttori. Saranno loro a tenere d’occhio i comici, distribuendo cartellini e decidendo così le sorti dei partecipanti: una sfida non da poco, considerando il caos che spesso regna sul set. Insomma, tra gag e risate trattenute, lo show promette di regalare tanti momenti di divertimento. L’appuntamento con la quinta edizione di Lol, quindi, resta fissato al 27 marzo su Amazon Prime Video.