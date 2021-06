La Logitech StreamCam è tra le migliori webcam in commercio, pensata prorpio per i creatori di contenuti online, come streamer e youtuber. Oggi si trova in offerta su Amazon a 95,60€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo solito.

La Streamcam consente di registrare o trasmettere in risoluzione 1080p FullHD a 60 fps, tramite programmi appositi come OBS. La messa a fuoco automatica esegue un tracciamento continuo del volto e grazie al software interno cambia l'esposizione in maniera dinamica, in base al livello di illuminazione della scena. Rispetto alle webcam tradizionali questa Logitech ha dimensione ben più generose, con una lente ampia per catturare più luce e restituire immagini di maggior qualità e nitidezza.

Il supporto alla base permette di montare la webcam su un monitor o allo schermo del portatile, in alternativa si può sfruttare l'attacco a vite in basso per agganciare la Streamcam ad un treppiede e gestire al meglio l'inquadratura. La webcam si connette al PC via USB-C e può interfacciarsi anche con tablet e smartphone dotati di questo connettore.

Oggi è possibile acquistare la Logitech StreamCam in offerta su Amazon a 93,72€, un ottimo prezzo per la periferica da streaming del brand elvetico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica