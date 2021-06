Le OnePlus Buds tornano in offerta su Amazon a 64,57€, lo sconto del 27% corrisponde ad un risparmio di circa 25 euro e si applica sulle colorazioni grigia e bianca delle cuffie TWS.

Si tratta di uno dei pochi modello true wireless con design non in-ear, le OnePlus Buds sono realizzate in policarbonato lucido con un elegante anello color argento alla base, dove è installato il microfono principale, utile per effettuare telefonate ed attivare l’assistente vocale. In totale i microfoni sono 3 e lavorano insieme per attutire i rumori ambientali, nonostante manchi un sistema di cancellazione attiva ANC. Le Buds sono disponibili in 3 colorazioni: Grigio, Bianco, Azzurro (Nord Blue).

Le cuffie OnePlus si connettono allo smartphone via bluetoth e non necessitano di alcuna app per funzionare correttamente, il collegamento con lo smartphone si avvia appena si estraggono gli auricolari dalla custodia e si interrompe quando vengono riposte.

Oggi è possibile acquistare le OnePlus Buds in super offerta su Amazon a 64,57€, un ottimo sconto del 27% per le miglior cuffie TWS con design non in ear. Grazie a Prime, il prodotto viene consegnato senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.

