Logitech Signature M650: mouse wireless a prezzo conveniente (29€)

Se vuoi un mouse wireless di qualità spendendo poco, che puoi anche connettere a più dispositivi, allora non perdere questa occasione speciale. Se fai presto su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech Signature M650 a soli 29,99 euro, anziché 53,99 euro.

Forse potresti non vederlo ma tieni conto che sul prezzo originale c’è uno sconto del 44% e quindi oggi risparmi 24 euro sul totale. Soprattutto avrai per le mani un mouse senza fili che garantisce una libertà di movimento eccellente e una connessione stabile su più dispositivi. Gode di tasti personalizzabili, ha uno scorrimento fluido e veloce, clic silenziosi e una batteria che dura tantissimo.

Logitech Signature M650: il mouse wireless che devi avere

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il mouse wireless Logitech Signature M650 è uno dei migliori che puoi avere a questo prezzo. Questa versione è perfetta per mani piccole e medie ma ovviamente potrai avere un ottimo prezzo anche quello per mani grandi. Ha un’impugnatura ergonomica che ti permette di lavorarci per tanto tempo senza affaticarti troppo.

Gode di tasti silenziosi e programmabili grazie al software dedicato che puoi scaricare gratuitamente sul tuo computer. Possiede dei tasti anche dove appoggi il pollice per creare scorciatoie e lavorare più rapidamente. Avrai la possibilità inoltre di collegarlo sia in modalità Bluetooth che con il suo ricevitore che troverai in confezione. Entrambe le connettività sono veloci. E non servirà nemmeno usare il tappetino perché il sensore è molto preciso e scorre dappertutto.

Non perdere tempo perché ce n’è poco, a questo prezzo lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno a breve. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Logitech Signature M650 a soli 29,99 euro, anziché 53,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.