Logitech Pro X Special Edition: MITICHE cuffie gaming con microfono

Passi diverse ore davanti al computer o alla consolle per giocare ai tuoi titoli preferiti? Allora sono certo che l’offerta che ti sto per segnalare fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie gaming Logitech Pro X Special Edition a soli 70,99 euro, invece che 94,99 euro.

Ebbene sì, anche se non viene segnalato, il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra per cui adesso hai un risparmio di ben 24 euro sul totale. Tieni presente che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech Pro X Special Edition: il sogno si avvera

Con le cuffie da gaming Logitech Pro X Special Edition puoi sentire ogni suono durante le tue partite e nulla ti sfuggirà. Puoi vivere un’esperienza più realistica e immersiva. Sono anche comode e leggere così le puoi usare per tante ore senza problemi.

Hanno un microfono incorporato che ti permette di comunicare perfettamente con i tuoi amici e sincronizzare i movimenti del tuo team al meglio. Possiedono inoltre una memoria interna che è in grado di memorizzare diversi profili di equalizzazione personalizzati così che puoi impostare di volta in volta quella che preferisci. E sono compatibili per computer e consolle di gioco.

Sta ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo, le offerte Prime Day scadono a mezzanotte. Quini fiondati su Amazon e acquista le tue cuffie gaming Logitech Pro X Special Edition a soli 70,99 euro, invece che 94,99 euro. Ricordati che questa è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora inscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Le riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.