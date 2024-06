Logitech Pro X 2 LIGHTSPEED al PREZZO più BASSO di SEMPRE (Amazon)

Che tu sia un gamer professionista o un appassionato di videogiochi sicuramente sei consapevole che delle cuffie wireless di qualità fanno la differenza. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le Logitech Pro X 2 LIGHTSPEED a soli 174,99 euro, invece che 289 euro. Per averle a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo originale c’è un ribasso del 35% che sommato un ulteriore sconto con il coupon ti permette di risparmiare la bellezza di 114 euro circa. Ma non è finita qui. Se sei abbonato ai servizi Prime hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a partire da 37,73 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Logitech Pro X 2 LIGHTSPEED: il meglio a prezzo conveniente

Non ci sono dubbi sul fatto che le Logitech Pro X 2 LIGHTSPEED siano tra le migliori cuffie wireless da gaming in circolazione, ed ecco perché a questa cifra sono un Best buy assoluto. Si presentano con un design accattivante, con cuscinetti in memory foam che ruotano e un archetto regolabile e imbottito.

Possiedono un microfono da 6 mm che puoi regolare come desideri e volendo lo puoi anche staccare. Garantisce una comunicazione con i tuoi alleati sempre perfetta. I driver da 50 mm in grafene garantiscono un audio cristallino e senza distorsione. Le puoi connettere sia in modalità wireless con il suo dispositivo LIGHTSPEED, sia in modalità Bluetooth e con cavo da 3,5 mm. Sono compatibili con computer, PS4/PS5 e Nintendo switch.

Non perdere tempo perché l’offerta è destinata a durare poco. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Logitech Pro X 2 LIGHTSPEED a soli 174,99 euro, invece che 289 euro. Per averle a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.