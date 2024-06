Logitech POP per un mouse colorato e con tasto SPECIALE (-34%)

Un tocco di colore da abbinare al tuo computer e da portare sempre con te. Con Logitech POP hai un mouse wireless che ti mette tutto a portata di click e che non ti delude mai in termini di prestazioni. Speciale e con tasto aggiuntivo che personalizzi, beh, è un 100/100.

Collegati su Amazon se da tempo lo stavi tenendo sott’occhio. Con sconto del 34% il prezzo cala ad appena 26,99€ e tu fai un affare. Aggiungilo al carrello subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP, un mouse speciale in tutto e per tutto

Per un utilizzo quotidiano, Logitech POP è un mouse fenomenale. Oltre ad avere un design lineare e dalle dimensioni compatte, non rinuncia all’ergonomia per una presa salda e confortevole. In più, come puoi vedere, puoi usarlo sia con mano destra che con mano sinistra.

Collegalo a qualunque dispositivo grazie al Bluetooth senza rinunciare alla tua libertà. L’assenza di cavi è un vantaggio ma anche questa connettività che ti permette di usarlo su Windows, MacOS, ChromeOS ma anche Android.

Hai DPI fissi per uno scorrimento fluido e naturale. Rilevazione del movimento su qualunque superficie un pulsante in più. Infatti ci sono il click destro, sinistro, la rotellina di scorrimento e un’aggiunta che è da personalizzare. Puoi abbinare questo click a una emoji che ami o a delle funzioni dedicate con il software di Logitech.

Altro vantaggio è l’autonomia. Anzitutto, il mouse non si ricarica. Funziona con delle semplicissime batterie che ti regalano 24 mesi di utilizzo.

Come puoi dirgli di no? Dai un tocco di colore alla tua scrivania con il tuo meraviglioso mouse Logitech POP a soli 26,99€ grazie allo sconto del 34%. Acquistalo ora su Amazon.

