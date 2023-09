Logitech Pebble 2: mouse e tastiera per una combo VINCENTE

Logitech ha lanciato la nuova collezione Pebble 2, una serie aggiornata dei suoi richiestissimi mouse e tastiere che coniugano perfettamente il design all’efficienza sul luogo di lavoro, per una produttività senza limiti. Nello specifico, questa imperdibile combo Pebble 2 prevede la presenza della tastiera Pebble Keys 2 K380s e del mouse Pebble Mouse 2 M350s.

I dispositivi, realizzati utilizzando materiali plastici riciclati, sono disponibili in cinque diverse colorazioni per soddisfare ogni preferenza: Graphite, White, Rose, Sand e Blue. Il loro utilizzo è estremamente intuitivo e consente il passaggio da un apparecchio all’altro con un solo clic. Inoltre, è disponibile una versione Pebble 2 Combo espressamente progettata per Mac.

Logitech Pebble 2: caratteristiche e prezzi

La tastiera Pebble Keys 2 K380s offre un’esperienza di digitazione confortevole e piacevole, grazie ai suoi tasti arrotondati ed alla sensazione tattile simile a quella di un laptop. Con i tasti di scelta rapida Fn, è possibile accedere velocemente a funzioni come la ricerca, la cattura dello schermo ed il menu degli emoji, risparmiando tempo ed aumentando la produttività. Inoltre, tramite l’app Logi Options+, è possibile personalizzare i 10 tasti Fn per aprire rapidamente le applicazioni più utilizzate.

Il mouse Pebble 2 M350s presenta un design arrotondato, sottile e leggero che si adatta comodamente al palmo della mano. La tecnologia Silent Touch integrata riduce il rumore dei clic di ben il 90%. È possibile personalizzare il pulsante centrale utilizzando l’app Logi Options+ per assegnare scorciatoie alle proprie applicazioni preferite, come inviare emoji su Whatsapp o aprire la playlist su Spotify, oppure per eseguire azioni quotidiane come mostrare/nascondere il desktop, catturare lo schermo e molto altro.

Pebble 2 Combo è un set eco-sostenibile, con tastiera e mouse certificati come carbon neutral e confezionati utilizzando materiali provenienti da fonti responsabili e contengono plastica riciclata post-consumo certificata. La nuova collezione Logitech Pebble 2 è già disponibile per l’acquisto con i seguenti prezzi al pubblico:

– Tastiera Pebble Keys 2 K380s: 58,99€

– Mouse Pebble 2 M350s: 30,99€

Sia la tastiera che il mouse della linea Logitech Pebble 2 puoi ordinarli comodamente ed agli stessi prezzi anche su Amazon.

