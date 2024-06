Logitech Pebble 2 Combo: un AFFARE da non perdere (-38%)

L’incredibile kit mouse + tastiera Logitech Pebble 2 Combo è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 38%, un’occasione imperdibile per chi desidera migliorare la propria postazione di lavoro con un tocco di stile e funzionalità. Questo kit si distingue per il suo design sottile e la varietà di colori disponibili, permettendoti di esprimere al meglio la tua personalità e sconfiggere la monotonia. Approfitta subito di questo affare e falli tuoi al prezzo speciale di soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro.

Logitech Pebble 2 Combo: impossibile non volerli con questo sconto

Il Logitech Pebble 2 Combo è pensato per offrire la massima portabilità. Realizzato con plastica riciclata, è leggero e compatto, ideale per chi lavora in movimento. Grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Passare da un dispositivo all’altro è un gioco da ragazzi con il pulsante Easy-Switch, e il ricevitore USB Logi Bolt incluso garantisce una connessione stabile e senza interruzioni.

Lavorare con il Pebble 2 Combo significa anche personalizzare il proprio flusso di lavoro. I tasti Fn consentono un accesso rapido a funzioni utili come la ricerca e l’acquisizione di schermate, mentre l’app Logi Options+ ti permette di configurare i 10 tasti Fn e il pulsante centrale del mouse secondo le tue esigenze. Risparmierai tempo e aumenterai la tua produttività con pochi semplici clic.

La tastiera e il mouse sono progettati per lavorare con discrezione. La tastiera offre una digitazione silenziosa, simile a quella di un laptop, mentre il mouse utilizza la tecnologia Silent Touch per ridurre al minimo i rumori durante l’uso. Questo ti permette di concentrarti al meglio senza distrazioni, sia in ufficio che a casa.

Un altro punto di forza di questo kit è la durata delle batterie. La tastiera Bluetooth ha un’autonomia di tre anni, mentre il mouse può durare fino a due anni con le batterie incluse. Non dovrai preoccuparti di ricariche frequenti, potrai dedicarti al tuo lavoro in tutta tranquillità.

Oltre a essere funzionale e silenzioso, il Logitech Pebble 2 Combo è anche un prodotto sostenibile. Le parti in plastica sono realizzate con plastica riciclata post-consumo, con una percentuale minima del 49% per la tastiera e del 58% per il mouse. Inoltre, il packaging proviene da fonti sostenibili, con certificazione FSC, e il prodotto è certificato per la neutralità carbonica.

Sfrutta subito l’offerta su Amazon e porta a casa il Logitech Pebble 2 Combo con il 38% di mega sconto. Ma affrettati le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 49,99 euro.