Logitech MX Master 2S: il RE dei mouse wireless a PREZZO MINI (-49%)

Se hai deciso di acquistare un mouse wireless di qualità superiore senza però spendere un’esagerazione allora dai un’occhiata a questa offerta incredibile. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Master 2S a soli 60,99 euro, invece che 119 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 49% e dunque in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 58 euro sul totale. Con questo fantastico mouse senza fili sapientemente sagomato per garantire il massimo del comfort potrai lavorare al PC per tutto il tempo che vuoi senza problemi.

Logitech MX Master 2S a un super prezzo

Non ci sono dubbi, Logitech MX Master 2S a questo prezzo è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Come ti dicevo è stato pensato per poterlo usare anche tutto il giorno. Questo grazie al fatto che ha un design estremamente ergonomico che garantisce al braccio al polso e alla mano di rimanere in una posizione più naturale.

Possiede un sensore preciso con un massimo di 4000 DPI in grado di scorrere anche sul vetro. Gode di molti tasti che potrai personalizzare con il software dedicato scaricabile gratuitamente. E possiede una doppia connessione che puoi scegliere, Bluetooth o wireless con il ricevitore che troverai incluso. Inoltre ha una batteria che dura 70 giorni con una ricarica completa.

Fai alla svelta perché si tratta di un’occasione più unica che rara. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 2S a soli 60,99 euro, invece che 119 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.