Logitech MX Keys S: la tastiera wireless dei SOGNI a un SUPER PREZZO

Approfitta anche tu di questa promozione straordinaria per portarti a casa la migliore tastiera wireless in commercio a un prezzo formidabile. Non perdere tempo dunque, vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 86,33 euro, anziché 129 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 26% più un ulteriore sconto del 10% per un risparmio totale di circa 43 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 19,19 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Keys S: a questo prezzo è da prendere al volo

Siamo ovviamente di fronte a una tastiera wireless dalle prestazioni pazzesche per non fare rinunce. Logitech MX Keys S è sicuramente pensata per chi lavora al computer o comunque ci sta tanto tempo. Ha tasti che offrono una perfetta comodità con un layout full size che comprende il tastierino numerico.

Grazie ai tasti Easy Switch puoi collegarla fino a 3 dispositivi contemporaneamente e quindi passare da uno all’altro in modo velocissimo. Ha una retroilluminazione intelligente che si adatta alla luce esterna e si attiva appena avvicini le mani. Si collega in un attimo ai tuoi dispositivi e potrai sfruttare sia la tecnologia Bluetooth che quella WiFi con il ricevitore incluso.

Siamo assolutamente di fronte a una promozione coi fiocchi per cui non perderla. Vai all’istante su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 86,33 euro, anziché 129 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.