Logitech M570 è in promozione su Amazon a soli 55,91€. Lo sconto del 21% ti fa risparmiare una decina di euro e portare a casa un prodotto in grado di rivoluzionarti la vita.

Le spedizioni sono veloci in tutta Italia.

Un mouse estremamente intuitivo: Logitech M570

Se mai dovessi chiedermi cosa penso di Logitech M570, la risposta sarebbe una soltanto: formidabile. Con questo suo design innovativo, ti concede una libertà di movimento assoluta e poi è congeniale per diversi utilizzi. Lo acquisti, lo colleghi al PC ed il gioco è fatto: inizia a esplorare nuovi mondi con un semplice mouse.

Grazie al suo essere wireless ti libera da tutti quei cavi e cavetti. Sei libero sotto tutti gli aspetti anche se devo precisare una cosa: ovviamente è adatto se utilizzi la mano destra. Se questa caratteristica la soddisfi, non avere ulteriori dubbi perché sì, è un acquisto obbligatorio.

La presenza della trackball è rivoluzionaria. Come mai? Sposti il cursore ovunque vuoi senza muovere la mano e il braccio. Pensa nei programmi di grafica ed editing come ti può tornare utile. In più tutta la struttura è totalmente ergonomica per un comfort ancora più elevato.

Non avere timore di doverlo ricaricare costantemente: funziona grazie a delle batterie che ti assicurano fino a 18 mesi di autonomia. Per preservarla non devi che accenderlo e spegnerlo con l'apposito interruttore.

Ancora dubbi? Ti basta guardarlo per convincerti.

Acquista subito il tuo super mouse wireless Logitech M570 con trackball su Amazon a soli 55,91€. Le spedizioni vengono operate in pochissimi giorni sia se tu sei cliente Prime che standard. Non perdere questa occasione perfetta per risparmiare il 21%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

