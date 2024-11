Logitech K400 Plus: tastiera wireless con touchpad integrato multipiattaforma

Oggi con una spesa davvero minima ti porti a casa una spettacolare e utilissima tastiera wireless compatta. Dunque non perdere l’occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech K400 Plus a soli 26 euro circa, invece che 58,99 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile, ma tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto spaventoso del 56% che dunque in questo momento ti fa risparmiare circa 33 euro sul totale. Si tratta di un’offerta a tempo però, quindi non tardare o rischi di perdertela.

Logitech K400 Plus a un prezzo mai visto

Questo è uno dei migliori prezzi visti finora su Amazon per la mitica Logitech K400 Plus, per cui non bisogna perdere tempo. Grazie al suo design estremamente compatto la puoi portare ovunque tu voglia. La puoi usare su un computer portatile, su un fisso e addirittura con la smart TV. La sua incredibile versatilità e praticità la rende davvero unica.

Ha tasti molto sensibili e silenziosi per digitare velocemente, nonché controlli multimediali per scorciatoie utili. Il touchpad integrato ti consente di non dover usare necessariamente un mouse, risparmiando anche spazio. È super leggera, ha un profilo leggermente rialzato per essere più confortevole e la puoi collegare davvero a tutti i dispositivi che vuoi. Puoi usare la tecnologia di connettività wireless con il ricevitore che trovi incluso per una connessione senza latenza e molto stabile fino a 10 metri di distanza.

Insomma questa è davvero una promozione più unica che rara e devi fare in fretta per riuscire ad avvalertene. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech K400 Plus a soli 26 euro circa, invece che 58,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.