Logitech G915 LIGHTSPEED: la REGINA delle tastiere Gaming (-78€)

Sei un vero appassionato di videogiochi alla ricerca di una tastiera da gaming all’altezza delle tue ore interminabili davanti al PC? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la mitica Logitech G915 LIGHTSPEED a soli 134,99 euro, invece che 213,26 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma sono sconto gigante che ti permette di risparmiare oltre 78 euro sul totale. Però questa è un’offerta in esclusiva per i clienti Prime, quindi se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Potrai fare una prova gratuita per 30 giorni.

Logitech G915 LIGHTSPEED a prezzo sconvolgente

Se parliamo di tastiere da gaming sono certo che sei consapevole di quanto faccia la differenza comprarne una di qualità. Logitech G915 LIGHTSPEED ha una connessione wireless velocissima grazie al suo ricevitore che troverai incluso e garantisce zero latenza.

Il suo layout compatto offre una configurazione di gioco eccellente che ti permetterà di essere concentrato e pronto a premere i tasti. Ha switch meccanici e un profilo ribassato per prestazioni pazzesche da veri gamer. Inoltre è elegante e super resistente grazie alla lega di alluminio con cui è realizzata. Ultima cosa non meno importante l’autonomia di ben 40 ore con una ricarica completa.

Se non vuoi più perdere devi acquistare una tastiera di un livello superiore e oggi la puoi avere a un ottimo prezzo. Dunque corri su Amazon e fai tua la mitica Logitech G915 LIGHTSPEED a soli 134,99 euro, invece che 213,26 euro. Ti ricordo che questa è un’esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora inscritto al servizio fallo subito cliccando qui. La riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.