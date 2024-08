Logitech G903 Lightspeed, sconto del 30%: sensore Hero 25K e autonomia estrema

Il Logitech G903 LIGHTSPEED è uno dei mouse da gaming wireless più avanzati sul mercato, attualmente in offerta su Amazon a 84,49€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale. Questo mouse è equipaggiato con il sensore HERO 25K, che offre una precisione incredibile grazie a una sensibilità massima di 25.600 DPI e un tracciamento 1:1 senza alcuna interpolazione, filtraggio o accelerazione.

Uno dei punti di forza del G903 è la sua tecnologia wireless, che garantisce una connessione ultra-reattiva con una latenza di solo 1 ms, equiparabile a quella dei migliori mouse cablati. Inoltre, grazie alla compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY (venduto separatamente), è possibile mantenere il mouse costantemente carico mentre lo si utilizza, eliminando qualsiasi preoccupazione riguardo la durata della batteria.

Il design del mouse è ambidestro e modulare, permettendo di personalizzare i pulsanti laterali in base alle proprie preferenze, con la possibilità di configurare fino a 11 comandi programmabili tramite il software Logitech G HUB. La durata della batteria è impressionante: può raggiungere fino a 140 ore con l’illuminazione RGB attiva e 180 ore senza.

Il Logitech G903 non solo offre prestazioni elevate, ma lo fa con uno stile elegante e una costruzione solida, ideale per sessioni di gioco prolungate. Questa offerta su Amazon è un’opportunità unica per mettere le mani su un mouse premium a un prezzo fantastico.