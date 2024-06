Logitech G502: mouse gaming con sensore HERO 25K a soli 39€ (-57%)

Hai da poco acquistato un bel gioco e non vedi l’ora di dominare la scena? Il tuo vecchio mouse però non è all’altezza delle tue aspettative? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G502 a soli 39,90 euro, invece che 94,99 euro.

Dunque siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 57% che ti fa risparmiare la bellezza di 53 euro. Una promozione coi fiocchi da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Con questo mouse da gaming potrai dominare le partite non sentendo nemmeno per un attimo l’affaticamento.

Logitech G502: il mouse perfetto a basso costo

Non c’è dubbio che il rapporto qualità prezzo di questo mouse da gaming è davvero eccellente. È dotato di un design studiato per essere confortevole anche dopo ore e ore di gioco. E possiede la bellezza di 11 pulsanti che potrai addirittura programmare come desideri con il software dedicato.

È dotato di un sensore ottico HERO da 25K super preciso che ti permette di scorrere su qualsiasi superficie senza usare il tappetino. E potrai regolare il peso tramite 5 piccoli innesti da 3,6 grammi l’uno, per avere l’asserto che desideri. E la rotella di scorrimento a una doppia modalità che puoi decidere in base alle tue preferenze. Grazie al cavo cablato lo potrai collegare semplicemente a qualsiasi computer senza fare installazioni.

Insomma una vera bomba che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 a soli 39,90 euro, invece che 94,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.