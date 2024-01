Logitech G Yeti Orb: microfono da gaming in OTTIMO SCONTO su Amazon

Logitech G Yeti Orb è un microfono a condensatore pensato espressamente per il gaming: con luci RGB e un design iconico, puoi acquistarlo oggi in offerta su Amazon a soli 56,90 euro invece di 71,99. Un ottimo affare per un prodotto di questa qualità.

Logitech G Yeti Orb: le caratteristiche del microfono

Parliamo di un un dispositivo che offre prestazioni audio di altissimo livello e una facilità d’uso ineguagliabile, il tutto grazie alla sua connessione USB.

L’elemento distintivo di questo microfono è sicuramente l’illuminazione LIGHTSYNC RGB. Il logo RGB e la spia di stato si sincronizzano con LIGHTSYNC in G HUB, consentendo l’implementazione di effetti di illuminazione personalizzati che si adattano perfettamente all’esperienza di gioco. Una fusione tra funzionalità avanzate e estetica accattivante.

La capsula microfono a condensatore rappresenta un altro punto forte di Yeti Orb. Progettata specificamente per lo streaming di gioco, questa capsula offre una modalità di rilevamento cardioide che si focalizza esclusivamente sulla tua voce, ignorando i fastidiosi clic dei tasti e altri rumori di fondo. Un’innovazione pensata per garantire la massima chiarezza nelle tue trasmissioni e nei tuoi contenuti.

Logitech G Yeti Orb si erge insomma come un’opzione all’avanguardia per chi cerca qualità audio superiore, illuminazione personalizzata e controllo intuitivo, tutto racchiuso in un unico strumento pensato per elevare l’esperienza di gioco e di creazione di contenuti. Acquistalo ora in offerta su Amazon.

