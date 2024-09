Logitech G Pro X Superlight in offerta: mouse gaming leggerissimo e straordinario

Se sei un appassionato di gaming, sai quanto sia importante avere l’attrezzatura giusta per migliorare le tue prestazioni. Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT si inserisce proprio nel segmento delle periferiche da gioco destinate a chi non cerca compromessi.

Ora è disponibile con uno sconto eccezionale del 42%, portando il prezzo a soli 94,99€! Un’offerta imperdibile per chi desidera un mouse di altissima qualità ad alte prestazioni.

Il PRO X SUPERLIGHT è progettato per essere uno dei mouse più leggeri sul mercato, con un peso inferiore a 63 grammi. Questo lo rende ideale per sessioni di gioco prolungate, in cui la leggerezza e la manovrabilità possono fare la differenza. Nonostante il peso ridotto, le prestazioni sono eccezionali grazie al sensore HERO 25K, che offre una precisione straordinaria e un tracciamento fluido fino a 25.600 DPI, permettendoti di reagire con rapidità e precisione in ogni situazione di gioco.

Il design minimalista e senza fronzoli è studiato per ridurre l’attrito e garantire movimenti fluidi, mentre la tecnologia LIGHTSPEED wireless assicura una connessione stabile e ultra-reattiva, eliminando il ritardo nelle risposte. Nonostante sia un mouse wireless, la batteria è incredibilmente efficiente e ti permetterà di giocare per ore senza interruzioni, garantendo fino a 70 ore di utilizzo con una singola carica.

Il mouse è stato progettato in collaborazione con i migliori pro-player, offrendo prestazioni di livello professionale e la garanzia di precisione in ogni singolo click. Inoltre, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è dotato di un design ambidestro, adattandosi perfettamente sia ai destrorsi che ai mancini.

Non perdere questa incredibile occasione per migliorare il tuo setup da gaming. Approfitta dello sconto del 42% e assicurati questo mouse premium al miglior prezzo possibile!