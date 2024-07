Logitech G Pro X SE: le cuffie da pro-gamer al MINIMO STORICO su Amazon!

Logitech è il marchio di riferimento per i gamer di tutto il mondo. Proprio di Logitech è il paio di cuffie che, grazie a un corposissimo sconto Amazon, precipitano al prezzo più basso mai visto. Stiamo parlando delle Logitech G Pro X SE, le quali montano un microfono “Blue VO!CE” e vengono fornite con scheda audio esterna! Il loro prezzo? Solo 65,99€ anziché i classici 94,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Logitech

Uno degli aspetti più sorprendenti delle Logitech G Pro X SE è il loro audio surround 7.1, particolarmente utile nei giochi competitivi, dove sentire i passi o gli spari può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. I driver PRO-G da 50 mm sono progettati per offrire un suono potente e dettagliato, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco. Ma la vera chicca è la scheda audio esterna USB con DAC integrato consente di personalizzare le impostazioni audio e di salvare i tuoi profili EQ, permettendoti di adattare il suono alle tue preferenze.

Come anticipato, il microfono staccabile è dotato di tecnologia Blue VO!CE, il quale offre una qualità audio cristallina per le comunicazioni vocali, assicurando che la tua voce sia sempre chiara e priva di rumori di sottofondo.

In termini di comfort, le Logitech G Pro X SE non deludono. Le imbottiture in memory foam e la fascia in acciaio assicurano un comfort al top, permettendo alle cuffie di resistere all’uso quotidiano.

Inoltre, la compatibilità delle Logitech G Pro X SE si estende su PC, PlayStation e Xbox, permettendoti di utilizzarle su qualsiasi piattaforma.

Scopri la qualità audio Logitech con queste fantastiche Logitech G Pro X SE, proposte al prezzo più basso di sempre: 65,99€!