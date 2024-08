Logitech Ergo M575: il mouse wireless con trackball ora costa 35,99€ su Amazon (-39%)

Il Logitech Ergo M575 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un mouse ergonomico, davvero comodo da utilizzare e dotato di connettività wireless oltre che della trackball, un elemento che può fare la differenza, garantendo molto più comfort a chi passa tanto tempo al PC. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, il mouse Logitech Ergo M575 è ora disponibile al prezzo scontato di 35,99 euro, con un taglio di prezzo del 39% rispetto al listino e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Logitech Ergo M575: l’offerta giusta è su Amazon

Il Logitech Ergo M575 è un mouse ergonomico con trackball che può essere utilizzato in modalità wireless, tramite l’apposito ricevitore USB o anche via Bluetooth. Il mouse funziona con normali batterie AA: con una sola batteria è possibile sfruttare fino a 24 mesi di utilizzo. Grazie al software di Logitech è, inoltre, possibile regolare il funzionamento del dispositivo nei minimi particolari.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Logitech Ergo M575 al prezzo scontato di 35,99 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Si tratta di una promo ottima: il mouse viene ora proposto con il 39% di sconto, garantendo un risparmio netto all’utente. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.