L'offerta Coop Voce Evo 20 da 4,90 euro torna a grande richiesta

A partire dal prossimo 28 ottobre, Coop Voce rilancerà l’offerta Evo 20, destinata ai nuovi clienti che desiderano mantenere il proprio numero grazie alla portabilità.

Questa tariffa, al prezzo mensile di 4,90 euro, include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso i numeri italiani e 20 GB di traffico internet in 4G.

La novità rispetto al passato è che Evo 20 sarà attivabile non solo online ma anche presso i punti vendita Coop.

Offerta Coop Voce Evo 20: cosa include

Recentemente, dal 14 al 20 ottobre, l’offerta Coop Voce Evo 20 era invece disponibile esclusivamente online, con una promozione speciale che offriva attivazione e primo mese gratuiti, consentendo ai nuovi clienti di non sostenere alcuna spesa iniziale. Dal 28 ottobre, invece, l’attivazione resterà gratuita ma il primo mese sarà a pagamento, tornando al costo standard di 4,90 euro.

La nuova finestra utile per aderire all’offerta sarà più lunga del previsto: si potrà attivare l’offerta Coop Voce Evo 20 fino al 27 novembre. Come nelle edizioni precedenti, l’offerta è dedicata a chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore nazionale, garantendo la continuità del proprio contatto telefonico. Coop Voce, inoltre, supporta le eSIM, per cui i clienti possono attivare un piano mobile senza la necessità di una SIM fisica. Dal luglio 2024, l’operatore ha anche facilitato l’identificazione online con SPID, una modalità rapida e sicura che si aggiunge alla consueta videoidentificazione.

Tra le opzioni di acquisto, per chi preferisce attivare Evo 20 autonomamente, Coop Voce mette a disposizione la “Self SIM”. Questa SIM prepagata, acquistabile nei punti Coop aderenti al costo di 9,90 euro, copre sia l’attivazione e sia il primo mese dell’offerta. Inoltre, Coop Voce ha pensato anche ai già clienti: questi ultimi potranno aderire all’offerta Evo 20 pagando la quota una tantum di 9,90 euro, che verrà successivamente scalata dal credito residuo della SIM insieme al costo relativo alla prima mensilità.