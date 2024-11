Localizzatore GPS a soli 22€: tracciamento in tempo reale dell'auto

Il localizzatore GPS Salind 11, durante il Black Friday su Amazon, è la scelta ideale per chi desidera monitorare con precisione i movimenti del proprio veicolo, in modo pratico ed economico. Che si tratti di auto, moto, barche, roulotte o camion, questo dispositivo è una soluzione affidabile per tenere traccia della posizione in tempo reale. Inoltre, potrebbe essere di grande aiuto per ritrovare facilmente il veicolo qualora dimenticassi dove hai parcheggiato.

Sfrutta oggi stesso questa opportunità, l’Amazon Black Friday non durerà a lungo: acquista subito il localizzatore GPS Salid 11 ad un prezzo di appena 22 euro, beneficiando di uno sconto iniziale del 20% a cui va ad aggiungersi il coupon con sconto del 5%.

Torna in sconto il localizzatore GPS Salind 11

Il localizzatore GPS Salind 11 è dotato di una scheda SIM integrata che si connette automaticamente alla rete con la migliore copertura disponibile, garantendo tracciamenti affidabili in ogni momento. Grazie al magnete, il dispositivo può essere fissato in modo sicuro al tuo veicolo, rendendo l’installazione semplice e veloce. In pochi minuti, potrai configurare il GPS ed iniziare a monitorare i movimenti tramite l’app dedicata, che offre anche la possibilità di personalizzare le notifiche in base alle tue esigenze.

Tra le sue funzionalità principali, spiccano gli avvisi di ingresso ed uscita da aree predefinite, notifiche per batteria scarica e segnalazioni nel caso il veicolo superasse un limite di velocità impostato. Un altro punto di forza di questo localizzatore GPS è la durata eccezionale della batteria, che consente un utilizzo continuativo fino a 40 giorni.

Non perdere questa opportunità di risparmio con il Black Friday: ordina oggi stesso su Amazon il localizzatore GPS Salind 11 con il doppio sconto e ricorda che la consegna a casa avverrà nel giro di pochi giorni.