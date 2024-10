Localizzatore GPS a 5€: batteria ricaricabile e SIM già integrata (Amazon)

Grazie al doppio sconto disponibile solo per pochissimo tempo, hai la possibilità di portare a casa un ottimo sistema di localizzatore GPS a 5,09€ soltanto invece di 16,99€.

Si tratta di un prodotto completo perché dotato di batteria ricaricabile, magnete posteriore per un facile posizionamento e anche di scheda SIM Integrata. Proprio quest’ultima è il vero cuore pulsante dell’intero prodotto perché gli permette di trasmettere in tempo reale informazioni relative alla posizione.

Tutto quello che devi fare, dopo averlo configurato, è scegliere una forma di abbonamento: sono tutte economiche e senza vincoli, puoi attivarle e disattivarle in base alle tue esigenze

Per approfittare dell’occasione del momento, devi seguire queste facili istruzioni:

Copia fra gli appunti il codice sconto ” 969K899Z ”;

” 969K899Z ”; Attiva l’offerta direttamente sulla pagina del prodotto (c’è un coupon);

(c’è un coupon); Metti il prodotto nel carrello e completa il tuo ordine.

Ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Non perdere tempo: si tratta di una opportunità di risparmio a tempo limitatissimo.

Naturalmente, questo tipo di accessorio nasce per proteggere e monitorare l’automobile e altri veicoli, come per esempio la tua moto. Tuttavia, non hai alcun limite: puoi abbinarlo a qualsiasi oggetto desideri monitorare per mantenerlo in sicurezza.

La gestione è semplicissima perché tutte le informazioni sulla posizione vengono inviate in tempo reale – grazie alla SIM – direttamente all’applicazione per smartphone Android e iOS. Dall’app, che è ricchissima di funzionalità, puoi controllare tutte le impostazioni e accedere anche a diverse funzionalità aggiuntive.

