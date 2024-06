Lo ZAINO (impermeabile) ideale come bagaglio a mano Ryanair costa solo 22€!

Basta bagagli a mano oversize! Scopri lo zaino perfetto per Ryanair, EasyJet e non solo. Quello di WOUIYO gode di dimensioni di 40x20x25cm, precise per essere incluso come bagaglio a mano. E grazie allo sconto e il coupon passa dagli originari 32,99€ ad appena 22,55€!

Tutte le caratteristiche dello zaino

Con dimensioni di 40x20x25 cm, questo zaino si adatta perfettamente agli standard di Ryanair, EasyJet e molte altre compagnie. Questo significa che potrai viaggiare con maggiore serenità. Lo spazio è gestito alla grande, con un design multitasche che offre un’organizzazione ottimale dei tuoi effetti personali. Una tasca principale capiente, uno scomparto per laptop, una tasca impermeabile per oggetti bagnati, una tasca antifurto e una tasca anteriore con cerniera per piccoli oggetti assicurano che ogni cosa abbia il suo posto.

Realizzato in tessuto composito twill 210 di alta qualità, è pensato per accompagnarti per centinaia di viaggi. La sua resistenza all’usura e l’impermeabilità lo rendono ideale per qualsiasi condizione, mentre la cerniera antideflagrante e le cuciture rinforzate garantiscono una lunga durata. Chiaramente, non mancano gli spallacci regolabili e imbottiti, insieme allo schienale in spugna, i quali offrono un comfort ottimale anche durante i viaggi più lunghi, evitando fastidiosi dolori alla schiena e alle spalle.

Tra le funzionalità più particolari vi è una porta USB integrata che permette di ricaricare il telefono in movimento, una caratteristica indispensabile per i viaggiatori moderni.

Inoltre, vi è la cinghia posteriore che consente di fissare lo zaino al trolley, rendendo più agevoli i tuoi spostamenti in aeroporto, e una tasca con cerniera sul retro offre uno spazio sicuro per riporre oggetti preziosi.

Viaggia serenamente con lo zaino WOUIYO, ma non dimenticare di selezionare il coupon per pagarlo 22,55€!