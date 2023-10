Lo Smartwatch DEFINITIVO per gli SPORTIVI è scontato del 45%!

Su Amazon puoi ora approfittare di un’offerta imperdibile: il Garmin Forerunner 45, uno smartwatch con GPS ideale per la corsa e altri sport, è scontato del 45%. Approfitta di questa incredibile occasione e acquista il Garmin Forerunner 45 a soli 109,00€.

Garmin Forerunner 45: lo smartwatch top per gli sportivi

L’orologio smart Garmin Forerunner 45 è un compagno perfetto per gli amanti della corsa e gli appassionati di fitness. Con un cardiofrequenzimetro integrato, ti permette di monitorare il tuo battito cardiaco direttamente dal polso, senza la necessità di cinture o accessori aggiuntivi. Questa funzione è particolarmente utile per tenere traccia della tua frequenza cardiaca durante l’allenamento e per misurare il tuo sforzo.

Il display a colori è chiaro e facile da leggere, consentendoti di visualizzare le tue statistiche in modo rapido e semplice. Inoltre, questo orologio è compatibile con Connect IQ, il che significa che puoi personalizzare il tuo dispositivo aggiungendo app, widget e quadranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.

La funzione GPS, insieme a Glonass e Galileo, offre una precisione eccezionale nel tracciamento delle tue attività all’aperto. Puoi monitorare con precisione la distanza percorsa, la velocità e il percorso seguito durante le tue corse o passeggiate. Il Garmin Forerunner 45 supporta anche Garmin Coach 2.0, un allenatore virtuale che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di corsa. Ti fornisce piani di allenamento personalizzati e ti guida passo dopo passo nel tuo percorso di miglioramento fisico.

Questo orologio smart offre anche funzioni smart, come LiveTrack e richiesta di soccorso. Con LiveTrack, i tuoi amici e familiari possono seguire la tua posizione in tempo reale durante le tue attività all’aperto, mentre la funzione di richiesta di soccorso ti permette di inviare una notifica di emergenza con la tua posizione a contatti preimpostati in caso di bisogno.

Il Garmin Forerunner 45 è compatibile sia con iPhone che con Android, il che significa che puoi sincronizzarlo facilmente con il tuo smartphone per ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente sul tuo polso. Infine, con una memoria che può conservare fino a 200 ore di dati di attività, avrai ampio spazio per registrare il tuo progresso nel tempo e analizzare le tue prestazioni. In conclusione, il Garmin Forerunner 45 è un affidabile orologio smart GPS che offre tutte le funzionalità essenziali per gli amanti dello sport e della corsa, in un pacchetto semplice e intuitivo.

Cosa aspetti? Fai tuo lo smartwatch Garmin Forerunner 45 al prezzo di 109,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.