Lo SMARTPHONE PERSONALIZZABILE precipita al minimo storico su Amazon (199€!)

Tutte le caratteristiche di CMF Phone 1

Alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300 5G, con una memoria RAM da ben 16 GB e la tecnologia RAM Booster, questo smartphone ha potenza da vendere e una reattività al top. La batteria è da 5000 mAh ed è supportata dalla ricarica rapida da 33W, grazie alla quale affronterai anche le giornate più intense senza preoccuparti di rimanere senza energia.

La fotocamera principale da 50 MP di Sony, con il suo sensore dedicato ai ritratti e la tecnologia TrueLens Engine 2.0, permette di scattare delle foto simili a quelle di una macchina reflex. Inoltre, è presente la modalità Ultra XDR che rende luminose anche le foto fatte al buio, mentre la modalità AI Vivid esalta i colori e i contrasti per scatti sempre coloratissimi.

Sul frontale è presente un ottimo display Super AMOLED da 6,67 pollici, con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. La luminosità massima arriva a 2000 nit ed è anche presente il supporto HDR10+, migliorando la qualità sotto la luce diretta del sole.

Ma la vera chicca risiede nella personalizzazione della scocca posteriore. Basta svitare alcune viti per sostituire la cover con una di colore o materiale diverso, scelta tra una vasta gamma di opzioni di alta qualità offerte da CMF. Inoltre, per chi desidera un tocco unico, sono disponibili i file 3D delle cover per creare e stampare design personalizzati.

Oltre alle cover, CMF propone accessori modulari come cavalletti, portacarte e cordini, che si agganciano direttamente alla scocca posteriore.

