Lo smartphone Nokia G10 è un AFFARE: bastano appena 99€

Nokia G10 è uno smartphone che sa ben distinguersi in una fascia di prezzo così economica, merito delle sue notevoli caratteristiche tecniche e costruttive. La tripla fotocamera posteriore, una batteria a lunghissima durata ed un ampio schermo frontale sono solo alcune delle qualità che lo rendono un vero best buy, senza dimenticare l’eccellente qualità audio in chiamata.

Non perdere questa occasione, i modelli disponibili stanno già per terminare: sii veloce perché oggi puoi ordinare lo smartphone Nokia G10 a soli 99 euro.

Minimo storico per lo smartphone Nokia G10

Nokia G10 è dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel), che assicura immagini definite e colori brillanti. Con un processore octa-core supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con una microSD), offre prestazioni sempre all’altezza e spazio sufficiente per tutti i tuoi dati.

La tripla fotocamera posteriore permette di catturare ottime foto da condividere sui tuoi social ed il lettore di impronte digitali posto sul lato fornisce un accesso sicuro al dispositivo. La batteria da 5050 mAh è un vero punto di forza del Nokia G10, offrendo fino a 3 giorni di autonomia con una sola ricarica: vantaggio che spesso non è possibile apprezzare nemmeno sui modelli di fascia alta.

Sfrutta quest’opportunità per aggiungere al carrello il tuo Nokia G10 ad un prezzo imbattibile: lo smartphone arriverà a casa con spedizione velocissima.