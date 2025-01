Lo shuttle LEGO 3-in-1 costa ancora meno col doppio sconto Amazon

Se sei in cerca di un’idea regalo originale e creativa per un bambino o una bambina, questa doppia offerta Amazon è quello che fa per te. Parliamo del set LEGO Shuttle 3-in-1 che puoi acquistare a soli 8,99 euro: per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi nella pagina prodotto, proprio sotto al prezzo.

Shuttle LEGO 3-in-1: il set per sognare lo spazio

Questo set è indicato per bambine e bambini dai 6 anni in su: è possibile costruire tre diversi modelli, dando così libero sfogo alla fantasia dei più piccoli.

Il set include innanzitutto un dettagliato Space Shuttle giocattolo, completo di portello apribile e di un braccio estensibile che ospita un satellite rimovibile da lanciare in orbita. Il bello però è che lo shuttle può essere trasformato anche in una spettacolare astronave con cui esplorare il cosmo oppure in un astronauta snodabile, con braccia e gambe mobili, dotato persino di jetpack e bandiera da puntare su un apposito supporto.

Un set che stimola la creatività e le capacità motorie e che che garantisce ore di gioco e costruzione senza mai annoiare. Il concept 3-in-1 è perfetto per avere un gioco sempre diverso dal precedente, offrendo infinite possibilità.

Applica il coupon sconto e preparati a fare un regalo spaziale: acquista il set LEGO Shuttle 3-in-1 a soli 8,99 euro.