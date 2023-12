Lo Shampoo e la Maschera Pantene Pro-V by Chiara Ferragni sono in SCONTO!

La linea Pantene Pro-V by Chiara Ferragni rappresenta l’eccellenza nella cura dei capelli, frutto della collaborazione con l’influencer italiana di fama internazionale. Questa collezione in edizione limitata, composta da uno shampoo e una maschera, è formulata con nutrienti avanzati di derivazione Pro-V, mirati a riparare i capelli danneggiati e preservarli da futuri danni.

Lo shampoo Pantene Pro-V by Chiara Ferragni si distingue per la sua capacità di detergere delicatamente i capelli, conferendo loro una nutrizione profonda e accrescendo la loro forza e resistenza. La sua formula innovativa incorpora antiossidanti protettivi, lipidi rinforzanti e peptidi di collagene, operando una riparazione a ben 3 strati di profondità dall’interno.

La maschera Pantene Pro-V by Chiara Ferragni rappresenta un trattamento intensivo che mira a riparare i danni dei capelli e a prevenirne di futuri. La sua formula avanzata è arricchita con micronutrienti che penetrano nelle fibre capillari, rinforzandole e nutrendole dalla radice alle punte.

Questi prodotti innovativi vantano una serie di benefici chiave per i capelli. Innanzitutto rinforzano i capelli danneggiati agendo in profondità, contribuendo a ripristinare la salute dei capelli danneggiati. In secondo luogo proteggono i capelli dai danni futuri grazie alla formulazione avanzata che funge da scudo protettivo, preservando la bellezza dei capelli. Parlando dell’estetica, rendono i capelli più morbidi e luminosi per via della combinazione di nutrienti all’interno.