L'iPhone potrebbe non esistere più fra dieci anni (RUMOR)

Secondo l'analista Ming Chi-Kuo, Apple prevede di eliminare dal commercio l'iPhone nel giro di dieci anni, introducendo però, nuove tecnologie AR.

iPhone addio? Ecco la previsione di Ming Chi-Kuo

Sulla stessa nota, l'analista della mela afferma che la società lancerà un nuovo headset AR nel 2022, e prevede anche che l'iPhone vivrà per altri 10 anni. Dopo quella data, Apple potrebbe sostituirlo del tutto con i visori del futuro.

Da tempo gli esperti del settore discutono della fine dell'iPhone, e non sono i soli. Sono passati un paio d'anni da quando Apple ha cambiato strategia per aggiungere “Servizi” all'interno dei suoi prodotti “Hardware” e “Software“.

Anche se il colosso di Cupertino è l'azienda più preziosa di tutti i tempi, il CEO Tim Cook è consapevole che un'azienda non può fare affidamento su così tanto su un solo prodotto e, ad oggi, la metà delle entrate dell'azienda è ancora tutta derivante dal melafonino.

Con questo in mente, l'analista Ming-Chi Kuo ritiene che il futuro di Apple sia legato alla realtà aumentata e al successo dei futuri headset AR di Apple.

L'obiettivo di Apple è sostituire l'iPhone con l'AR in dieci anni, rappresentando la domanda di ABF di cuffie AR che supererà almeno un miliardo di pezzi in dieci anni. L'unico fornitore di ABF della mela, Unimicron, sarà il principale beneficiario.

Anche se non è chiaro se questo prodotto AR di Apple funzionerà senza l'iPhone o meno nella sua prima generazione, Kuo crede che lo farà, poiché ciò potrebbe rappresentare il successo del prodotto.

Se il visore si posizionerà solo come accessorio per Mac o iPhone, non riuscirà ad avere quella spinta tanto attesa per la crescita del prodotto. Un visore AR che funziona in modo stand-alone significa che ha il proprio ecosistema e che può fornire all'utnt l'esperienza utente più completa e flessibile che ci sia.

L'analista commenta anche il gigantesco cambiamento che l'OEM di Cupertino dovrà fare se Apple vuole davvero che l'AR sostituisca l'iPhone in dieci anni. Scrive che non solo questo device dovrà funzionare con una “vasta gamma” di applicazioni piuttosto che app specifiche, ma che la società dovrà anche vendere “almeno” un miliardo di dispositivi AR nel giro di dieci anni: