Niente (e nessuno) dura per sempre. Le persone verranno e passeranno, ma i marchi e le aziende rimarranno comunque. Questo vale anche per Apple. Negli ultimi anni, ci sono state sempre più voci sul successore del CEO di Apple, Tim Cook. Di recente, lo stesso Cook ha confermato che “molto probabilmente” non continuerà a lavorare in Apple per i prossimi 10 anni.

Tim Cook vuole sorprendere il mondo ancora una volta

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha predetto il futuro della posizione di CEO di Apple nell'ultimo numero della newsletter “Power On“. Ha detto che la compagnia di Cupertino crede fortemente che Cook voglia lanciare “un'altra importante nuova categoria di prodotti“.

Gurman ha affermato che Tim Cook presta particolare attenzione agli headset per realtà aumentata di Apple. È probabile che le cuffie per la AR/VR siano l'ultima importante categoria di prodotti che l'alto funzionario presenterà. Ha scritto nella newsletter:

Ma ci sono segnali che non sono probabili. La convinzione all'interno di Apple è che Cook voglia solo restare per un'altra importante nuova categoria di prodotti, che è probabile che siano occhiali per realtà aumentata piuttosto che un'auto, qualcosa che è ancora più lontano. Capisce anche che gestire un'azienda della Silicon Valley è in genere un gioco da ragazzi e non andrà molto oltre il suo apice.

All'inizio di quest'anno, Cook ha fatto diversi commenti sui prodotti di realtà aumentata. Non ha offerto alcun indizio sui futuri prodotti AR di Apple, ma ha offerto uno sguardo su come tale tecnologia potrebbe avvantaggiare le conversazioni con i colleghi:

Beh, non posso parlare di nulla che possa o meno essere in cantiere. Ma in termini di AR, la promessa di AR è che io e te stiamo avendo un'ottima conversazione in questo momento. Probabilmente, potrebbe anche essere meglio se potessimo aumentare la nostra discussione con grafici o altre cose da visualizzare. E anche il tuo pubblico ne trarrebbe beneficio, credo. E quindi quando ci penso in diversi campi, che si tratti di salute, istruzione, giochi, vendita al dettaglio, vedo già l'AR decollare in alcune di queste aree con l'uso del telefono. Penso che la promessa sia ancora più grande in futuro.

Gurman ha anche sottolineato che Apple prevede di lanciare un visore per la realtà mista nel 2022. Ma si ipotizza che la data di debutto possa arrivare non prima del 2025. Ha anche suggerito che Cook si potrebbe ritirare tra il 2025 e il 2028.

Apple

Elettronica