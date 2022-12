L'iPhone pieghevole rivoluzionerà il mercato: ecco perché

Alzi la mano chi sta attendendo con impazienza il primo iPhone pieghevole di Apple. Abbiamo letto moltissimi rumors, tantissime indiscrezioni e visto numerosi concept, ma non c’è mai stato nulla di concreto ad oggi e, probabilmente, non ci sarà per molto tempo. Diversi studiosi tuttavia, si stanno ponendo una grossa domanda: quale sarà l’impatto di un prodotto del genere nel panorama della telefonia mobile?

iPhone pieghevole: ecco cosa potrebbe scatenare

Nel corso di un thread trapelato online, un editor di SamMobile, precisamente Abhijeet Mishra, ha suggerito che l’ingresso di un colosso come Apple nel mondo dei device foldable potrebbe essere quel rischio che oggi veramente serve affinché i pieghevoli diventino un Must ed entrino con ancora più veemenza nelle case degli utenti. L’ingresso della mela in questo mondo infatti, aiuterebbe sia Samsung che i diversi brand Android che da tempo propongono soluzioni che si aprono e chiudono, in maniera Flip o Fold.

Vogliamo fare un po’ di esempi pratici? Da quando Apple ha introdotto un sistema di notifiche intelligenti, diversi OEM hanno iniziato a seguire a ruota. Come non citare poi l’abbandono del jack audio da 3,5 mm o l’eliminazione del caricatore dalla confezione di vendita del telefono. Potremmo continuare per ore ma concludiamo con due altri esempi frizzanti: i laptop Windows hanno iniziato a sviluppare batterie generose per sfidare le autonomie pazzesche dei portatili con M1 e M2 oppure segnaliamo l’intenzione di molti brand di introdurre sui pannelli dei propri smartphone… un’isola dinamica in stile iPhone 14 Pro.

La verità – da accettare senza troppi giri di parole – è che spesso Apple non innova, è in ritardo rispetto ai marchi rivali ma quando introduce una novità… sappiamo sempre che viene copiata a ruota. L’influenza di Cupertino nel settore tech è davvero enorme; ecco perché il debutto di un iPhone pieghevole potrebbe cambiare le sorti dei competitor.

