Uno YouTuber ha realizzato l'iPhone pieghevole "fatto in casa"

Un utente è riuscito a realizzare un “iPhone pieghevole” fatto in casa con parti di Motorola Razr e di iPhone. Il risultato? Un piccolo “Frankestein” davvero molto curioso e originale, ma che è un simpatico esercizio di stile per un ragazzo dalle incredibili capacità ingegneristiche.

iPhone pieghevole: il simpatico esperimento di un fan

Andiamo con ordine: uno YouTuber cinese desiderava fortemente un iPhone pieghevole, talmente tanto che non è riuscito ad aspettare che la compagnia lo realizzasse. Ha anticipato i tempi e ha battuto Apple stessa sul tempo, fonendo i componenti interni di un melafonino con il telaio pieghevole di un Razr. Il risultato? Sì, l’avrete capito. Ha ottenuto un iPhone clamshell foldable davvero curioso. Vi lasciamo il video di seguito dove potete veder il prodotto in tutta la sua essenza.

Attenzione: il video è in lingua cinese ma ci sono dei sottotitoli. All’interno dello stesso potete vedere il processore che ha seguito per smontare i dispositivi e rimontarli in un gadget tutto nuovo. Ha usato parti di Razr e di iPhone X.

Il prodotto si chiama “iPhone V” e sembra essere il melafonino che molti utenti desiderano e vorrebbero. Il prodotto funziona alla perfezione, esegue il sistema operativo iOS e il pannello si piega senza problemi. Dobbiamo segnalare una cosa: nonostante nel video si parli solo di un iPhone X utilizzato nel processo di costruzione, in realtà si può vedere che sono stati demoliti e convertiti diversi gadget della mela.

Quando lo presenterà Apple un device simile?

Bella domanda: non si sa nulla; i rumors e le indiscrezioni suggeriscono che l’OEM di Cupertino sia al lavoro su un foldable da diverso tempo. Non sappiamo se sarà un clamshell o uno smartphone che si aprirà a libro come il Galaxy Z Fold4 di Samsung. Qualcuno suggerisce che il primo pieghevole del marchio di Tim Cook potrebbe essere un iPad.

Ad ogni modo, torniamo con i piedi per terra segnalandovi una promozione relativa all’ultimo flagship di Apple; iPhone 14 (128 GB) si porta a casa con soli 949,00€ grazie agli sconti di Amazon. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.