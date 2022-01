L'iPhone con USB C (impermeabile): a quanto è stato venduto?

Il secondo iPhone con porta USB-C al mondo (e impermeabilità al seguito) è stato venduto per soli 3000 dollari attraver un'asta online. Ecco tutti i dettagli in merito.

L'iPhone USB C è un prodotto “realizzato da un fan”

Il melafonino di Apple è rimasto uno smartphone iconico ed estremamente funzionale, con un enorme seguito in tutto il mondo. Quando l'ingegnere progettista Ken Pillonel ha deciso di sostituire il connettore Lightning di un iPhone X con una porta USB-C, ha finito per vendere quello che è stato chiamato il primo iPhone USB-C al mondo per ben 86.000 dollari.

È stato un prezzo enorme per il nuovo dispositivo che è stato visto come “un oggetto da collezione”, dato il suo prezzo elevato. L'impresa di Pillonel ha ispirato alcune altre persone, una delle quali è stata Gernot Jobstl, un ragazzo che ha ulteriormente ottimizzato il suo melafonino offrendo protezione impermeabile e supporto per la ricarica USB-C. Il prototipo di Jobstl è stato quindi il secondo iPhone in assoluto con la porta USB-C. Tuttavia, gli affari non sono andati così bene per il ragazzo…

Si legge che l'accoglienza del nuovo iPhone non è stata tuttavia così elevata come per il suo predecessore. Questo oggetto stato venduto per $ 3.000, che è molto al di sotto del prezzo del suo predecessore. Certo, il costo è superiore al valore del device ma non c'è paragone con il precedente modello.

Jobstl ha mostrato il funzionamento del suo iPhone X modificato con ricarica USB-C in un video di YouTube, sottolineando che queste modifiche potrebbero generare ulteriori ricerche su progetti simili.

L'asta dell'iPhone X USB-C di Jobstl ha visto un unico offerente ottenere lo smartphone a 3.000 dollari, e questo prezzo era sicuramente al di sotto delle aspettative del suo produttore. L'assenza di ricarica rapida, la mancanza di ricarica bidirezionale, nonché il fatto che mancasse di alcuna garanzia, la mancanza di “novità” visto che è arrivato “secondo” sul mercato hanno sicuramente contribuito allo scarso interesse da parte dell'utenza.

Ufficialmente, è anche improbabile che Apple passi al supporto della ricarica USB-C nei prossimi modelli, poiché la ricarica senza porte è una direzione che alcuni OEM stanno attualmente esplorando.