Conoscevate l'iPhone X impermeabile con porta USB-C?

Un altro iPhone X con porta USB-C (opportunamente modificato) sarà presto disponibile per l'acquisto, questa volta con impermeabilizzazione al seguito.

iPhone X con USB-C: spunta un altro modello

Dopo che l'ingegnere di robotica Ken Pillonel ha sostituito con successo la porta Lightning per USB-C su un iPhone X in ottobre, un altro melafonino è stato modificato allo stesso modo. Tuttavia, questa volta il creatore Gernot Jöbstl afferma che la porta è stata rinforzata e resa impermeabile. E sì, questo device dichiarato come il primo iPhone USB-C impermeabile al mondo sarà presto in vendita.

Gernot Jöbstl ha condiviso un video su YouTube dell'iDevice che ha modificato con una porta USB-C. È stato ispirato da Ken Pillonel che ha creato il primo iPhone USB-C lo scorso autunno e ha notato che la pagina GitHub di Pillonel ha aiutato nella creazione di questo terminale.

Oltre a renderlo impermeabile, Jöbstl afferma di aver inventato una nuova parte personalizzata, realizzata per il 20% in fibra di carbonio, per supportare in modo sicuro il modulo USB-C nell'iPhone X.

Il ragazzo nota anche che dopo aver saldato il connettore USB-C, ha usato la super colla per isolare il cablaggio, che nelle sue parole significa “non sembra così bello“. Ma ovviamente, il cablaggio interno non è qualcosa che vedrete. Tuttavia, dall'esterno, sembra che si possa vedere un po' della super colla che aiuta a mantenere impermeabile la porta USB-C trapiantata.

Jöbstl sta cercando di realizzare altri progetti come questo, quindi per finanziarli venderà questo iPhone USB-C impermeabile su eBay a partire dal 19 gennaio.

Ciò ha il potenziale per richiedere un prezzo premium poiché il gadget di Pillonel è stato venduto per ben $ 86.000 a novembre. Jöbstl non ha ancora condiviso il prezzo di partenza.

Per diversi anni, i rapporti hanno suggerito che Apple potrebbe introdurre un iPhone senza porte. Il modello del 2023 (o 2022?) non presenterebbe una porta Lightning, ma pare che sarà completamente wireless.