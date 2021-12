L'importanza dell'ecosostenibilità secondo Jony Ive

L'ex dirigente di Apple Jony Ive ha approfondito il processo di progettazione di un dispositivo Apple e altro ancora nel corso di un'intervista tenutasi pochi giorni or sono.

L'intervista di Jony Ive a Wallpaper.com

Il mese scorso, l'ex capo del design di Apple, Jony Ive, ci ha fornito una rara occhiata al suo processo di progettazione quando ha condiviso le immagini di un lavoro in corso su un sigillo per il premio “Terra Carta”. Ora, la pubblicazione Wallpaper ha pubblicato un'intervista in cui Jony Ive e il principe Carlo discutono dell'importanza del premio Terra Carta per l'ambiente.

Come abbiamo riportato in precedenza, il sigillo, che esiste sia in formato digitale che cartaceo, è stato creato per un nuovo premio ambientale da Terra Carta, che ospita un forum d'azione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in Scozia, COP26. Il sigillo è stato creato per la Sustainable Markets Initiative, riporta il sito di Wallpaper.com.

Quarantaquattro aziende del settore privato (tra cui L'Oréal, Siemens Energy e AstraZeneca) hanno ricevuto il sigillo Terra Carta annuale inaugurale per il loro impegno in un'azione accelerata per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C entro il 2050.

Quindi, questo mese, il sito ha condiviso un panel con il suo caporedattore, il principe Carlo e Jony Ive sull'importanza del sigillo Terra Carta del mese scorso.

Sua Altezza Reale ha detto:

Ciò che ha veramente guidato [la Terra Carta] è il fatto che finalmente, dopo circa 40 anni di tentativi di sensibilizzazione su tutti questi problemi, e cercando di riunire tutta una serie di persone, in particolare del settore delle imprese, per convincerli a comprendere sempre di più la necessità della sostenibilità, una delle cose che non avremmo mai potuto fare davvero era convincere il settore dei servizi finanziari a prenderla sul serio.

In, che, Jony Ive ha risposto: