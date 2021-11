Jony Ive collabora ancora con Apple, lo sapevate?

Jony Ive, l'ex capo designer dei prodotti della mela, collabora ancora con il team di Apple; si nota che l'uomo non è più un dipendente della compagnia, ma ci lavora mediante un contratto di cooperazione fra la sua società chiamata “LoveFrom” (nome ispirato a Steve Jobs) e l'OEM di Cupertino.

Jony Ive lavora CON Apple, non PER Apple

Poche ore fa, Jony Ive ha incontrato il caporedattore di Vogue Anna Wintour durante la conferenza RE:WIRED per parlare del suo nuovo collettivo di design LoveFrom. La conversazione ha approfondito la relazione di Jony con Steve Jobs, le riflessioni sul 20° anniversario dell'iPod e i modus operandi attraverso cui LoveFrom lavora con Apple.

Ive e Wintour hanno già un ottimo rapporto, oseremmo dire di amicizia, quindi questa intervista è stata estremamente naturale. I due hanno parlato della transizione di Apple verso i dispositivi indossabili e di come è iniziata davvero 20 anni fa con l'introduzione dei primi auricolari bianchi dell'iPod. Hanno parlato a lungo di quel processo e di come si sono resi conto che i loro prodotti venivano ora indossati sui corpi delle persone e di come questo ha alterato il loro pensiero. È arrivato persino a parlare del futuro della tecnologia indossabile che potrebbe entrare sotto la pelle delle persone di come questo alla fine cambierà il modo in cui i prodotti verranno progettati.

In particolare, tuttavia, ha chiarito che sta ancora lavorando attivamente con il suo team di Apple. Negli anni, è stato ampiamente messo in dubbio se Ive fosse ancora coinvolto nello sviluppo dei nuovi melafonini e ora sembra che, effettivamente, sia stato molto coinvolto.

Avevamo già sentito all'inizio di quest'anno da Wired che aveva partecupato anche alla progettazione del colorato M1 iMac, ma non avevamo altri dettagli in merito.

Abbiamo anche scoperto da dove viene il nome “LoveFrom“. Ive afferma di essere stato ispirato da Jobs e dalla sua convinzione nell‘esprimere gratitudine per l'umanità realizzando ottimi prodotti. È noto che aziende come Airbnb e Ferrari sono clienti del collettivo, e anche il principe Carlo ha recentemente collaborato con loro per creare il sigillo di terracotta. Ma Jony ha rivelato che il suo team sta lavorando attivamente al loro prossimo progetto con il produttore di abbigliamento outdoor di lusso Moncler.