Lidl sfruttato per truffe online: attenzione alle pubblicità fake

I pericoli informatici si stanno diffondendo su tutte quelle piattaforme più utilizzate dagli internatuti e sfruttano nomi importanti e conosciuti per riuscire a essere ancora più efficaci. Diversi utenti stanno segnalando truffe online che sfruttano Lidl per proporre finti concorsi a premi su una piattaforma streaming molto famosa: YouTube.

Ovviamente Lidl non c’entra nulla con tutto questo, ma a sua volta è vittima di un utilizzo improprio del suo marchio. Ma come funziona questo raggiro? Non è la prima volta che succede, ma questa volta la truffa viene diffusa su YouTube. Esperti in sicurezza informatica sono preoccupati di questo, domandandosi come queste piattaforme controllino le pubblicità che vengono approvate per l’online.

Il procedimento di questo sondaggio farlocco che sfrutta Lidl è molto simile alle truffe online del “costa solo 2€”. L’utente viene intercettato da una promozione molto conveniente. In questo caso si tratta della vincita di un viaggio in camper semplicemente partecipando a un sondaggio. Una volta completato il sondaggio l’utente vince sempre e gli vengono chiesti dati personali e dettagli di pagamento.

Come difendersi dalle truffe online che sfruttano Lidl

Pubblicità fake stanno invadendo il web e molte piattaforme di streaming live e on demand che non riescono a controllare e difendere gli utenti. Truffe online che sfruttano Lidl stanno colpendo facendo numerose vittime. Alcuni consigli possono aiutarti a difenderti a questi attacchi e informare anche le persone a te vicine: