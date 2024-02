Lidl Parkside, nuovo volantino 29/02: alternative Amazon a prezzo STRACCIATO

Il nuovo volantino di Lidl, con tutti i prodotti Parkside in offerta è appena uscito. Disponibile dal 29 febbraio, molte delle promozioni partiranno il 7 marzo. Di prodotti per il fai da te in offerta ce ne sono moltissimi, ma i problemi per l’acquisto sono sempre gli stessi: spesso la quantità a disposizione è limitata e, soprattutto, non sempre possibile recarsi nel punto vendita in tempo per approfittare degli sconti.

Per fortuna, sotto questo punto di vista è sempre possibile affidarsi ad Amazon per scovare promozioni altrettanto interessanti. Dai un’occhiata alla nostra selezione dei prodotti in sconto più interessanti presenti sul volantino e delle relative alternative disponibili su Amazon.

Telemetro laser digitale, misurazione fino a 20 metri, a 17,99€ in promozione.

Alternative migliori:

Metro laser fino a 50 metri con livella a 20,99€.

Telemetro fino a 50 metri con livella a 19,99€.

Avvitatore ricaricabile con accessori a 19,99€.

Alternative migliori:

Avvitatore ricaricabile accessoriato a 15,19€.

Avvitatore ricaricabile con 30 accessori a 16,15€.

Trapano avvitatore ricaricabile con accessori a 59€.

Migliori alternative:

Trapano avvitatore ricaricabile con una batteria e accessori a 36,58€.

Trapano avvitatore ricaricabile con 2 batterie da 2.0Ah e accessori a 47,38€ (attivando il coupon in pagina).

Avvitatore a percussione ricaricabile senza batteria a 49€.

Migliori alternative:

Avvitatore a percussione con batteria inclusa e diversi accessori in promo lampo a 45,99€ (attivando il coupon in pagina).

Avvitatore a percussione con una batteria inclusa e un sacco di accessori a 89€.

Smerigliatrice eccentrica a 59€.

Migliori alternative:

Smerigliatrice angolare firmata Einhell 750W a 42,99€.

Smerigliatrice angolare Black+Decker a 36,45€ in promo a tempo.

Martello demolitore senza fili, senza batteria, a 79€.

Migliore alternativa:

tassellatore/martello demolitore a batteria con 2 batterie incluse e altri accessori in promozione a 124,19€ (attivando il coupon in pagina). Ottimo prezzo considerando la presenza di ben 2 batterie e degli accessori.

Kit chiavi a bussola, 65 pezzi, a 29,99€.

Set chiavi a bussola, 46 pezzi, a 17,99€.

Kit chiavi a bussola 108 pezzi a 36,39€.

Cassetta degli attrezzi 129 pezzi a 89€

Migliori alternative:

Cassetta attrezzi 140 pezzi a 43,99€ (attivando il coupon sconto in pagina).

Cassetta attrezzi 379 pezzi con valigetta a 74,99€ (attivando il coupon offerta in pagina).

Insomma, il volantino Lidl Parkside di questa settimana non potrebbe essere più interessante! Tuttavia, anche le incredibili alternative disponibili in promozione su Amazon risultano assolutamente imperdibili. Concludi affari sensazionali, ma fai in fretta: sono tutte occasioni a tempo limitato.