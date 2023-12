L'iconico Piumino The North Face è scontato su eBay!

La giacca Saikuru di The North Face si presenta come un’icona intramontabile, reinventata con una nuovissima silhouette casual per la stagione 2023/2024. Il suo design, con forme squadrate e geometriche, trae ispirazione dalla tradizione classica, ma si rinnova attraverso l’utilizzo di materiali riciclati e un’imbottitura più generosa, dando vita a una proposta dal fascino senza tempo.

Il rivestimento della giacca è realizzato al 100% in poliestere riciclato, dimostrando l’impegno verso la sostenibilità ambientale. L’imbottitura di alta qualità, composta da piuma sintetica, assicura una traspirabilità eccellente e un calore duraturo.

Dotata di dettagli funzionali, la giacca vanta una tasca pettorale interna, due tasche per le mani con cerniera e polsini elasticizzati foderati. Il logo distintivo di The North Face è sapientemente ricamato sulla parte sinistra del petto e dietro la spalla destra, mentre le zip portano con sé il marchio di fabbrica. L’orlo elasticizzato, regolabile a piacere, completa l’aspetto pratico e stiloso della giacca. Con la sua certificazione bluesign, questo capo si distingue per l’impiego di materiali e processi produttivi che rispettano gli standard più elevati di sostenibilità. Insomma, con questa giacca The North Face non rimarrete sicuramente delusi!